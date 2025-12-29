Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι δύο ετών, έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που βρίσκονταν σε παραλία πόλης του νοτιοδυτικού Ισημερινού, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η επίθεση σημειώθηκε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για την παρατήρηση φαλαινών. Το περιστατικό εντάσσεται σε κύμα βίας που συγκλόνισε την περιοχή το σαββατοκύριακο, με συνολικό απολογισμό εννέα νεκρούς, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη Μαναβί, Ουίλιαμ Ακούριο, δήλωσε σε ΜΜΕ ότι η επίθεση στην παραλία είχε ως αποτέλεσμα «έξι ανθρώπους νεκρούς και άλλους τρεις τραυματίες». Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται κορίτσι «περίπου δύο ετών», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Ο Ισημερινός, που άλλοτε θεωρούνταν όαση ειρήνης και σταθερότητας στη Λατινική Αμερική, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με πρωτοφανή έξαρση εγκληματικότητας. Η χώρα, που βρίσκεται μεταξύ της Κολομβίας και του Περού —των μεγαλύτερων παραγωγών κοκαΐνης παγκοσμίως—, έχει μετατραπεί σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ, οδηγώντας σε δραματική αύξηση της βίας.