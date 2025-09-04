Σε νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση δολοφονίας του υποψηφίου προέδρου του Ισημερινού, Φεράντο Βιγιανβισένσιο, το 2023, καθώς δύο πολιτικοί που διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Ραφαέλ Κορέα, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινικές διώξεις. Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισαγγελία, οι δύο πολιτικοί φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί στη δολοφονία που συγκλόνισε το πολιτικό σκηνικό της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, πρόκειται για τον Χοσέ Σεράνο, πρώην υπουργό και βασικό στέλεχος της κυβέρνησης Κορέα, καθώς και τον Ρόνι Αλεάγα, πρώην βουλευτή της ίδιας παράταξης. Στο κάδρο των κατηγοριών περιλαμβάνεται και ένας επιχειρηματίας, ο Χαβιέρ Χορδάν. Αξίζει να σημειωθεί πως και οι τρεις βρίσκονται το τελευταίο διάστημα εκτός Ισημερινού.

Η δολοφονία του Βιγιαβισένσιο: Ένα πολιτικό σοκ

Ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, γνωστός για τη σκληρή κριτική που ασκούσε στον πρώην πρόεδρο Ραφαέλ Κορέα (2007-2017), δολοφονήθηκε στις 9 Αυγούστου 2023 από ομάδα εκτελεστών κολομβιανής καταγωγής. Η επίθεση σημειώθηκε αμέσως μόλις είχε ολοκληρώσει προεκλογική του ομιλία στην πρωτεύουσα Κίτο, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν τις πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Ο δράστης της εκτέλεσης έπεσε νεκρός από πυρά των σωματοφυλάκων του Βιγιαβισένσιο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο εκλογικό σώμα της χώρας.

Τον Μάρτιο του 2024, πέντε άτομα που κατηγορήθηκαν για τη συμμετοχή τους στη δολοφονία καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης που φτάνουν έως και τα 34 έτη. Παράλληλα, έξι ακόμα κολομβιανοί υπήκοοι, που είχαν συλληφθεί μετά τη δολοφονία ως μέλη της ομάδας των εκτελεστών, βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στη φυλακή.

Διώξεις και διεθνείς διαστάσεις

Όπως γνωστοποίησε η εισαγγελία μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), έπειτα από αίτημά της, δικαστής στην Κίτο διέταξε την προφυλάκιση του Ρόνι Αλεάγα. Ο τελευταίος είχε καταφύγει στη Βενεζουέλα πριν από έναν χρόνο, όταν ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του για διαφθορά.

Ταυτόχρονα, ο Χοσέ Σεράνο και ο επιχειρηματίας Χαβιέρ Χορδάν βρίσκονται επί του παρόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σεράνο τέθηκε υπό κράτηση στο Μαϊάμι πριν από έναν μήνα λόγω ζητήματος σχετικά με την άδεια παραμονής του στη χώρα.

Αν καταδικαστούν, οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης που φτάνουν έως και τα 26 έτη για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία, ενώ η υπόθεση εντείνει το κλίμα πολιτικής έντασης και ανασφάλειας στο εσωτερικό του Ισημερινού.