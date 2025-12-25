Οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνουν ανοιχτές μόνο δύο από τις έξι συνοριακές διελεύσεις με την Κολομβία και το Περού, επικαλούμενες «λόγους εθνικής ασφαλείας». Η απόφαση αφορά τα περάσματα Ρουμιτσάκα και Ουακίγιας, που αποτελούν τα σημαντικότερα εμπορικά σημεία σύνδεσης με τους γείτονες της χώρας.

Άλλοτε μία από τις πιο ασφαλείς χώρες της Λατινικής Αμερικής, ο Ισημερινός αντιμετωπίζει σήμερα βαθιά κρίση ασφάλειας. Η βία του οργανωμένου εγκλήματος έχει ενταθεί, καθώς εγχώριες συμμορίες και διεθνή καρτέλ συγκρούονται για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών, παρά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.

Η διπλωματία του Ισημερινού επιβεβαίωσε την απόφαση μέσω της πλατφόρμας X, υπογραμμίζοντας ότι η μερική αναστολή λειτουργίας των συνόρων είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας τάξης. Οι συνοριακές ζώνες με την Κολομβία και το Περού θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι δύο αυτές χώρες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης.

Ο Ισημερινός διαθέτει εκτεταμένα σύνορα, μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων με την Κολομβία και 1.500 χιλιομέτρων με το Περού. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν έξι επίσημες διελεύσεις —δύο στα βόρεια και τέσσερις στα νότια— σύμφωνα με έγγραφο της τελωνειακής υπηρεσίας.

Ωστόσο, τα σύνορα χαρακτηρίζονται από δύσβατα ποτάμια και πυκνά δάση, γεγονός που διευκολύνει την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών. Πολλές από τις διελεύσεις πραγματοποιούνται εκτός των επίσημων σημείων ελέγχου, αυξάνοντας την πρόκληση για τις αρχές ασφαλείας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος του Ισημερινού, ο δείκτης ανθρωποκτονιών αναμένεται να φθάσει τις 52 ανά 100.000 κατοίκους. Πρόκειται για επίπεδο χωρίς προηγούμενο στη χώρα, διπλάσιο του μέσου όρου της Λατινικής Αμερικής και πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.