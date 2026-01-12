Η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνει τις εργασίες της εντός της παράτασης που έχει εγκριθεί από την Ολομέλεια, δηλαδή έως τα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριο Λαζαρίδη. Κατά την επανέναρξη των συνεδριάσεων μετά τη διακοπή της Πρωτοχρονιάς, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν κρίνεται αναγκαία η κλήση επιπλέον μαρτύρων. Όπως είπε, «η κ. Τυχεροπούλου, που θα ήταν η βασική μάρτυρας κατηγορίας, δεν επιβεβαίωσε καμία πολιτική παρέμβαση του κ. Αυγενάκη ή άλλων υπουργών».

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια της μειοψηφίας Μ. Αποστολάκη ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την κλήτευση πρώην κυβερνητικών στελεχών, όπως των πρώην γενικών γραμματέων του ΥΠΑΑΤ κ.κ. Μπαγινέτα και Παπαγιαννίδη, καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Μ. Σαλμά. Αναφερόμενη στην «πρόθεση του προέδρου της Βουλής να απαγορευθούν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των συνεδριάσεων μελλοντικών Εξεταστικών Επιτροπών», η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ομολογία πανικού της κυβερνητικής πλειοψηφίας».

Η κ. Αποστολάκη τόνισε ότι το κόμμα της θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των εργασιών των Επιτροπών. Όπως υπογράμμισε, ο αποκλεισμός μαρτύρων και η απαγόρευση τηλεοπτικής κάλυψης «υπηρετούν τη στρατηγική της ΝΔ για συσκότιση και συγκάλυψη».

Στη διεύρυνση του καταλόγου μαρτύρων συντάχθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης έκανε λόγο για «βιασύνη και σπουδή της πλειοψηφίας να ολοκληρώσει γρήγορα την εξεταστική».

Αντιπαράθεση για τους μάρτυρες και τη διαδικασία

Απαντώντας, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως δεν έχει τίποτα να αποκρύψει. Αναφερόμενος στον κ. Σαλμά, σημείωσε ότι «τη μία μέρα λέει το ένα και την άλλη μέρα το άλλο», ενώ σχολίασε σκωπτικά πως «θα είχε ενδιαφέρον αν ερχόντουσαν και οι κουμπάροι του κ. Ανδρουλάκη για να μας εξηγήσουν πώς είχαν στήσει την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη».

Για τους γενικούς γραμματείς που πρότεινε η κ. Αποστολάκη, ο εισηγητής της πλειοψηφίας υποστήριξε ότι δεν είχαν καμία αρμοδιότητα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε επίσης ότι η κυβερνητική πλευρά δεν έχει αποκλείσει κανέναν κρίσιμο μάρτυρα και πως η Επιτροπή δεν πρέπει να μετατραπεί σε «πεδίο αντιπαράθεσης ή τηλεοπτικό σόου».

Τέλος, στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν κληθεί να καταθέσουν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνιος Μωυσίδης (21.4.2015–23.6.2016) και ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ιωάννης Καργιώτης (20.10.2015–23.6.2016).