Η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2026 αποτέλεσε λαμπερή γιορτή για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και μια ακόμη ευκαιρία για τους σταρ να αναδείξουν τις νέες τάσεις της μόδας.

Στο κόκκινο χαλί του Μπέβερλι Χίλτον στο Λος Άντζελες κυριάρχησαν το λευκό και το μαύρο, με τις περισσότερες εμφανίσεις να αποπνέουν την κλασική αισθητική του παλιού Χόλιγουντ. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι δημιουργίες που επαναπροσδιόρισαν τους κανόνες του στιλ, προσδίδοντας στη βραδιά σύγχρονη δυναμική.

Το ανασχεδιασμένο σκηνικό της διοργάνωσης, με τη χαρακτηριστική σκάλα στο κόκκινο χαλί, επηρέασε καθοριστικά τις επιλογές των προσκεκλημένων. Το υπερυψωμένο σκηνικό πρόσφερε θεατρικότητα και κίνηση, αναδεικνύοντας τις λεπτομέρειες των haute couture δημιουργιών.

Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις

Η Σελένα Γκόμεζ επέλεξε ασπρόμαυρο βραδινό φόρεμα του οίκου Chanel, συνδυάζοντας κομψότητα και διαχρονικότητα.

Οι πρωταγωνίστριες του «KPop Demon Hunters», s Ejae, Rei Ami και Audrey Nuna, εμφανίστηκαν με τολμηρές δημιουργίες των Thom Browne και Valdrin Sahiti, επίσης σε ασπρόμαυρους τόνους.

Η Αριάνα Γκράντε εντυπωσίασε με μαύρο φόρεμα Vivienne Westwood Couture, ενώ η Chase Infiniti επέλεξε Louis Vuitton με μαύρη βελούδινη φούστα και ασημί κορσέ στολισμένο με καθρέπτες. Η Αμάντα Σάιφρεντ επέλεξε ιβουάρ στράπλες φόρεμα Atelier Versace, και η Πριγιάνκα Τσόπρα ξεχώρισε με μπλε δημιουργία Dior Haute Couture του Jonathan Anderson.

Η Κέιτ Χάντσον περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ασημί φόρεμα Giorgio Armani Privè και τράβηξε τα βλέμματα.

Η Τεγιάνα Τέιλορ τράβηξε τα βλέμματα με τολμηρό φόρεμα Schiaparelli, με ανοίγματα και εσώρουχο διακοσμημένο με διαμάντια, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως fashion icon που δεν φοβάται να ρισκάρει.

Οι ανδρικές παρουσίες

Ανάμεσα στις ανδρικές εμφανίσεις ξεχώρισαν τα μαύρα κοστούμια Prada του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Cartier του Τίμοθι Σαλαμέ, καθώς και το ασπρόμαυρο σύνολο του Τζο Κίρι. Οι επιλογές αυτές συνδύασαν κομψότητα και μοντέρνο χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας ότι το ανδρικό στιλ έχει πλέον ισότιμη θέση στο κόκκινο χαλί.

Το ανανεωμένο σκηνικό της τελετής, με τη σκάλα και τον έντονο φωτισμό, ανέδειξε τις δημιουργίες που σχεδιάστηκαν για να εντυπωσιάζουν από κάθε οπτική γωνία. Τρέιλερ, φαρδιά στριφώματα, γλυπτικοί όγκοι και επιμήκεις αναλογίες αναδείχθηκαν ως οι μεγαλύτερες τάσεις της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας ότι η μόδα στις Χρυσές Σφαίρες παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς.