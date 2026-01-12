Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού έφθασαν σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που τροφοδότησε φόβους για την ανεξαρτησία του θεσμού και τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά, αφού ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ κατηγγειλε «πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς» που ασκούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος της κεντρικής τράπεζας, που μπορεί να οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών.