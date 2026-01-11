Η ηθοποιός Μελίσσα Γκίλμπερτ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς παλαιότερες δηλώσεις της κατά της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων επανήλθαν στη δημοσιότητα. Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον σύζυγό της, Timothy Busfield, ο οποίος αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες.

Η 61χρονη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς “Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι” είχε αναρτήσει τον περασμένο Νοέμβριο στο Instagram ένα εκτενές μήνυμα, περιγράφοντας πώς, σε ηλικία 15 ετών, ένιωσε εξαναγκασμένη να «ερωτευτεί» και να φιλήσει τον συμπρωταγωνιστή της Dean Butler, τότε 23 ετών, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της σειράς.

Ο Butler υποδυόταν τον Almanzo Wilder, τον μελλοντικό σύζυγο της Laura Ingalls Wilder, του χαρακτήρα που ενσάρκωνε η Gilbert. Η ίδια είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Πραγματικά νιώθω ναυτία», εξηγώντας ότι, ενώ ήταν ακόμη παιδί, έπρεπε να υποδυθεί μια ρομαντική σχέση με έναν ενήλικα άνδρα. «Ήμουν παιδί. Ήμουν δεκαπέντε χρονών», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως στάθηκε τυχερή που υπήρχαν ενήλικοι στο πλατό που την προστάτευαν, κάτι που, όπως είπε, δεν συνέβη σε πολλές άλλες νεαρές ηθοποιούς.

Το ένταλμα σύλληψης για τον Timothy Busfield

Οι δηλώσεις της Gilbert επανήλθαν στο επίκεντρο όταν έγινε γνωστό ότι ο σύζυγός της, Timothy Busfield, είναι καταζητούμενος στο Νέο Μεξικό για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία για κακοποίηση παιδιού.

Σύμφωνα με ένταλμα που εξέδωσε η αστυνομία του Albuquerque, ο 68χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός από τη σειρά “The West Wing”, φέρεται να είχε παράνομη σεξουαλική επαφή με 11χρονα δίδυμα αγόρια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς “The Cleaning Lady” το 2024.

Ένα από τα παιδιά υποστήριξε ότι τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν εκείνα ήταν μόλις επτά ετών. Η έρευνα άνοιξε τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από αναφορά γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού σχετικά με ύποπτη κακοποίηση και grooming ανηλίκων.