Σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας εισέρχεται από σήμερα η χώρα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, καθώς και θυελλώδεις ανέμους να συνθέτουν το χειμωνιάτικο σκηνικό.

Η απότομη αλλαγή του καιρού είναι ήδη αισθητή από σήμερα (11/1), ενώ έως και την Τρίτη η Ελλάδα θα βρίσκεται σε συνθήκες «κατάψυξης», με το ψύχος και τα χιόνια να κυριαρχούν. Η ψυχρή εισβολή ξεκινά από τη βόρεια χώρα και σταδιακά επεκτείνεται στο σύνολο της επικράτειας.

Χαρακτηριστικές είναι οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες, καθώς το θερμόμετρο έπεσε στους -10 βαθμούς Κελσίου στο Μέτσοβο, ενώ στους -8°C έφτασε σε Κοζάνη και Φλώρινα. Οι θυελλώδεις βοριάδες ενισχύουν την αίσθηση του ψύχους, δημιουργώντας συνθήκες έντονου χειμώνα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, από τη Σκύρο έως την Εύβοια, ενώ η πιο κρύα ημέρα θα είναι η Δευτέρα. Τότε προβλέπεται ισχυρός παγετός, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να μην ξεπερνούν τους 10 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε περιοχές όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση άνω των 10 βαθμών σε πολλές περιοχές μέσα στις επόμενες ώρες, με το ψύχος να διατηρείται τόσο τη Δευτέρα 12/1 όσο και την Τρίτη 13/1. Παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες και τις δύο ημέρες, ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών.

Δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο επίκεντρο θα βρεθούν περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και νησιά του Αιγαίου όπως η Λήμνος, η Σκύρος, η Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Θάσος και η Σαμοθράκη.

Από την Κυριακή χιόνια αναμένονται σε:

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Νησιά βορείου Αιγαίου

Πήλιο, Σποράδες και Εύβοια

Στερεά Ελλάδα

Βορειοανατολική Πελοπόννησο

Ορεινά Κυκλάδων και Κρήτης

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική αναμένονται χιονοπτώσεις από τα 400 μέτρα και άνω. Το κύμα κακοκαιρίας θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη, οπότε και προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, κυρίως στο Αιγαίο.

Ωστόσο, παρά την υποχώρηση της κακοκαιρίας, το έντονο ψύχος θα παραμείνει. Όπως επισημαίνει ο κ. Μαρουσάκης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και της Τρίτης δεν αποκλείεται να καταγραφούν θερμοκρασίες έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, με ισχυρό παγετό στα βόρεια.

Τρίτη 13 Ιανουαρίου: Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά παγετός στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει, ωστόσο παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με παγετό στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.