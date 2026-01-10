Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή, καθώς ο υδράργυρος θα σημειώσει σημαντική «βουτιά» και χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αιτία είναι οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες που κινούνται προς την Ελλάδα από τα βόρεια Βαλκάνια, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κατά μέσο όρο έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, σε ορισμένες περιοχές η πτώση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ενδεικτικά, στην Αθήνα το Σάββατο (10/1) ο υδράργυρος έφτασε τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη Δευτέρα (12/1) δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 7-8 βαθμούς.

Ο μετεωρολόγος επεσήμανε ότι θα υπάρξουν έντονες μεταβολές στις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, την Τετάρτη (14/1) στην πρωτεύουσα η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, χιονοπτώσεις προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά τμήματα – κυρίως σε Πάρνηθα και Πεντέλη – από το βράδυ της Κυριακής έως τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε πως «θα χιονίσει οπωσδήποτε σε Πάρνηθα και Πεντέλη και σε ημιορεινές περιοχές».

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή πρόβλεψη σχετικά με πιθανές χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αθήνας, επισημαίνοντας πως «αν θα πέσει κάποιο χιόνι χωρίς να το στρώσει, δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα».

Χιόνια θα πέσουν στην περιοχή της Ηπείρου την Κυριακή και από το απόγευμα και μετά «λειτουργεί το Αιγαίο» και «από τη Χαλκιδική, στις Σποράδες, φτάνοντας μέχρι την Εύβοια» οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν νοτιότερα. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η κορύφωση των χιονοπτώσεων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής και κυρίως το βράδυ, στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τις Σποράδες.

Διαβάστε ακόμα: Καταιγίδα με ριπές ανέμων 150 χλμ. σάρωσε την Αλεξανδρούπολη: «Γκρεμίστηκε» η πόλη σε 15 λεπτά

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία: Τεράστια κύματα στην Τήνο παρασέρνουν αυτοκίνητα – Απίστευτο βίντεο