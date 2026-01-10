Σοβαρότατα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Τήνο η κακοκαιρία. Οι θυελλώδεις άνεμοι ώθησαν μεγάλα κύματα στο χώρο στάθμευσης του λιμανιού με αποτέλεσμα να παρασυρθούν στη θάλασσα αυτοκίνητα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Τήνο, η θάλασσα σκέπασε τον δρόμο στο λιμάνι, σπρώχνοντας τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, προκαλώντας συγκρούσεις και υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το tinosnews.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς.

Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα.