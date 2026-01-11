«Σε παρακολουθώ να ζεις αυτή την πρόκληση εδώ και χρόνια. Έζησα μια μικρή γεύση από αυτήν το περασμένο καλοκαίρι και ο θαυμασμός μου για εσένα και για ό,τι κάνεις συνεχίζει να μεγαλώνει. Καλή τύχη στο Ντακάρ, μπαμπά. Είμαι περήφανος για σένα αλλά και για τον τρόπο που συνεχίζεις να ανεβάζεις τον πήχη!» Με αυτά τα συγκινητικά λόγια ο μικρός Κάρλος Σάινθ και πιλότος της Formula1 ευχήθηκε στον συνονόματο πατέρα του και πρώην Παγκόσμιο πρωταθλητή στο WRC καλή επιτυχία στο Ντακάρ.

Είτε καταφέρει να κερδίσει, είτε να εγκαταλείψει στον σκληροτράχηλο αγώνα, ο έμπειρος πρωταθλητής του WRC, που πλέον δεν έχει να αποδείξει τίποτα για τις ικανότητες του στα ράλι, θα είναι νικητής στις καρδιές των φιλάθλων που τον θαυμάζουν για περισσότερο από 40 χρόνια. Άλλωστε το Ντακάρ φημίζεται για τις ηχηρές εγκαταλείψεις του, αλλά και τις θλιβερές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές κυρίως των αναβατών, που είναι και οι πιο ευάλωτοι. Πάντως, ο μπαμπάς Κάρλος Σάινθ, παρά την περσινή του εγκατάλειψη, επανήλθε δριμύτερος και τολμά στα 63 του χρόνια να ξεπεράσει τις βιολογικές αντοχές του (θέλει γερά κότσια το Ντακάρ!), να πατήσει τέρμα το γκάζι στις δύσκολες ειδικές διαδρομές του απαιτητικού αγώνα – που ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο – και να πετύχει άλλη μια διάκριση.

Ο Κάρλος Σάινθ τρέχει για 19η φορά στον θρυλικό αγώνα, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του τέσσερις νίκες, έξι βάθρα και 42 νίκες σε ειδικές διαδρομές. Καθόλου άσχημα για συμμετέχοντα στον συγκεκριμένο αγώνα.

Σε κάθε περίπτωση το ράλι Ντακάρ δεν φημίζεται για την ευκολία του. Είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία για τα πληρώματα, που βρίσκονται αντιμέτωπα με τις υπερμετρες αντοχές τους αλλά τις μηχανές των οχημάτων που παραδίδουν το …πνεύμα τους, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην Έρημο. Ενας αγώνας που τρέχουν μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα και φορτηγά.

Και όντας ένας αγώνας πρόκληση για πρωταθλητές καταξιωμένους, τόσο από το WRC – όπως ο Σαινθ – όσο και από τη Formula1. Στον αγώνα της Ερήμου στο παρελθόν έχουν τρέξει αρκετοί πιλότοι της Formula1. Πάντως, ο μοναδικός πρωταθλητής της F1 που αγωνίστηκε στο Ράλι Ντακάρ, ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο το 2020 – κατά τη διάρκεια της διετούς οικειοθελούς του απουσίας από τη F1!

Επίσης, ο Τζάκι Ιξ, ο Βέλγος θρύλος της F1 και με έξι νίκες στις 24 Ώρες του ΛεΜάν, έγινε ο πρώτος μεγάλος οδηγός από το διεθνές στερέωμα των σιρκουί που κέρδισε το Ράλι Ντακάρ.

Αλλά και ο Γάλλος πιλότος της F1, Zαν Λουί Σλεσέ κατάφερε να κερδίσει δύο φορές το Ράλι Ντακάρ, το 1999 και το 2000 – ο πιλότος που έχει μείνει στην ιστορία για τη σύγκρουση του με τον Αιρτον Σένα, στη Formula1.

Πρόκειται για μια πρόκληση που όμοια της δεν υπάρχει άλλη στον πλανήτη. Η σημαία έπεσε πριν μια εβδομάδα στις 3 Ιανουαρίου με εκατοντάδες πληρώματα να δοκιμάζουν την τύχη τους στις δύσκολες ειδικές διαδρομές. Ο πιο σκληρός αγώνας αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στην 48η εκδοχή του ξεκίνησε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στη Σαουδική Αραβία και θα τερματίσει την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, θα ολοκληρωθεί στις 17 Ιανουαρίου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο, στοΓιανμπού, στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας.

Τα πληρώματα θα διανύσουν συνολικά περίπου 7.900 χλμ. με ειδικές διαδομές που έχουν μήκος πάνω από 4.400 χλμ. Είναι μια μηχανοκίνητη πρόκληση που ξεκίνησε το 1979, τότε γνωστό σε όλους ως Ράλλυ Παρίσι-Ντακάρ, όμως πριν μερικά χρόνια λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων μεταφέρθηκε (για λόγους ασφαλείας) στη Νότια Αμερική και από το 2020, διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία.

Και φέτος στην εκκίνηση υπήρξε μποτιλιάρισμα από την πληθώρα οχημάτων που λαμβάνουν μέρος. Συνολικά, παίρνουν μέρος 433 οχήματα που χωρίζονται σε 118 μοτοσικλέτες, 73 αυτοκίνητα της κατηγορίας Ultimate, 46 φορτηγά και άλλες κατηγορίες όπως κλασικά οχήματα! Ένας τετράτροχος …αχταρμάς, που δένει απόλυτα με την συγκεκριμένη πρόκληση.