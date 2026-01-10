Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, με αντικείμενο τα νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα στη χώρα και τη χρήση από τη Μόσχα του τελευταίας γενιάς πυραύλου Orechnik. Η σύγκληση αποφασίστηκε σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

«Η Ρωσία έφτασε σε ένα νέο τρομακτικό επίπεδο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις της εναντίον πολιτών και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αντρίι Μέλνικ, στην επιστολή με την οποία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τα ρωσικά πλήγματα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η θέρμανση σε περίπου τα μισά κτίρια κατοικιών στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν «προσωρινά» την πόλη.

Για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον βαλλιστικό πύραυλο τελευταίας γενιάς Ορέσνικ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική από το Κίεβο και τους συμμάχους του.

«Σήμερα η Ομοσπονδία της Ρωσίας ανακοίνωσε επισήμως τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς με την ονομασία ‘Ορέσνικ’ στην επαρχία Λβιβ. Ένα τέτοιο πλήγμα αποτελεί σοβαρή και πρωτοφανή απειλή για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, υπονομεύοντας την περιφερειακή ασφάλεια και ενέχοντας σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια εν γένει», σημείωσε ο Ουκρανός πρεσβευτής στην επιστολή του.

Το αίτημα της Ουκρανίας υποστήριξαν έξι κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας: η Γαλλία, η Βρετανία, η Λετονία, η Δανία, η Ελλάδα και η Λιβερία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το AFP.