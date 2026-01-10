Πληροφορίες σχετικά με τις φήμες που θέλουν την Ελένη Μενεγάκη να επιστρέφει στην τηλεόραση μετέφερε ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος στο “Καλύτερα δε Γίνεται“.

Αρχικά, ο διευθυντής του yupiii είπε: “Υπάρχει ένα υπαρκτό φλερτ από την αρχή της σεζόν με τον ΑΝΤ1, έχουν γίνει κάποια ραντεβού, αυτά έχουν γραφτεί. Η πλειοψηφία των φωνών αυτών μιλούν για μία πιθανή επιστροφή τον Σεπτέμβρη, εκτός καθημερινού προγράμματος, σίγουρα στον ΑΝΤ1. Την είδαμε να μιλάει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 κι αυτό για μένα είναι σημειολογικό. Αυτό για την Ελένη Μενεγάκη λέει πολλά” .

Ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος συνέχισε λέγοντας: “Η φημολογία ξεκίνησε από μία ατάκα της Τζωρτζέλας Κόσιοβα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Εγώ το έψαξα, πιθανότατα θα είναι τον Σεπτέμβρη. Κι αν αυτό οριστικοποιηθεί, αρχές καλοκαιριού θα το ξέρουμε. Μην περιμένετε να φτάσουμε Αύγουστο για να πούμε. Αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, επειδή θα είναι μάλλον το μεγαλύτερο project του καναλιού, θα το ξέρουμε από τον Μάιο. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κοντά“.

Κλείνοντας, ανέφερε: “Ο ΑΝΤ1 είναι μονόδρομος. Γνωρίζω τις απαιτήσεις της, όχι μόνο τις οικονομικές αλλά και τις παραγωγικές. Η Ελένη Μενεγάκη έχει πολύ συγκεκριμένο concept στο μυαλό της όταν συνεργάζεται με κανάλια. Ο ΑΝΤ1 ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί, από τη στιγμή που αποχώρησε από την καθημερινή τηλεόραση. Νομίζω ότι ο ΑΝΤ1 είναι το μόνο κανάλι που αυτήν τη στιγμή είναι διαθέσιμο να ακούσει ό,τι έχει σκεφτεί η Ελένη Μενεγάκη για την πιθανή επιστροφή της. Όλα μπορούν να ανατραπούν με τη δική της απόφαση”.