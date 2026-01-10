Πυρκαγιά στο Περιστέρι ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, με τραγική κατάληξη για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 9:00 σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, στην οδό Ταινάρου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα μια γυναίκα περίπου 90 ετών, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά διερευνώνται.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο επιχείρησαν συνολικά δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του περιστατικού.