Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/12/2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στο χωριό Ρίζωμα της Ροδόπης, όπου ένα επτάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειάς του. Για την υπόθεση, σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος της μητέρας για εμπρησμό από αμέλεια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τη φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες και στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του και το ανέσυραν από το φλεγόμενο σπίτι.

Στο εσωτερικό της κατοικίας βρίσκονταν επίσης ο πατέρας και ο 6χρονος αδελφός του παιδιού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η κατάσταση της υγείας της μητέρας κρίνεται καλή, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Το 6χρονο παιδί φέρει εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου εισήχθη άμεσα στην Παιδοχειρουργική Κλινική και παραμένει νοσηλευόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 6 το πρωί επιχείρησε να ανάψει ξανά ξυλόσομπα που είχε σβήσει, ρίχνοντας πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη στο δωμάτιο, επιφάνειας περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων.

Τα δύο παιδιά κοιμούνταν σε στρώματα στο πάτωμα. Όταν ξέσπασε η φωτιά, η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια τον πατέρα, που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο. Κατάφεραν να απομακρύνουν το ένα παιδί, όχι όμως και το δεύτερο. Σημειώνεται ότι και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα.

Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.