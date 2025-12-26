Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης, όπου ένα αγοράκι επτά ετών έχασε τη ζωή του ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται το πεντάχρονο αδελφάκι του και ο πατέρας τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ η μητέρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στο μικρό παιδί.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.