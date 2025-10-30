Σοκάρουν οι περιγραφές του άνδρα που βρήκε νεκρό τον 82χρονο, με τις εικόνες που αντίκρισε όταν μπήκε στο σπίτι, όπου ο 51χρονος γιος του ηλικιωμένου τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου με μπαστούνι στη Ροδόπη.

Ο γιος φέρεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο άνδρα αυτός, τη μοιραία μέρα τον παρακάλεσε ο γιος να δουν τον πατέρα του, τονίζοντας ότι μπορεί να έχει πεθάνει. «Χθες το μεσημέρι μάλωνε με τον πατέρα του. Αυτοί συνέχεια μαλώνανε και στο αμάξι να ήταν. Ο πατέρας του φοβόταν. Έλεγε “καμιά φορά σηκώνεται να με δείρει”, τα λόγια του δεν ήταν καλά. Έλεγα να πάνε σε ένα γιατρό ή να παίρνει τα χάπια. Έλεγε ότι ηρεμούσε, όταν τα έπαιρνε», είπε για το περιστατικό που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10).

«Χθες ήρθε κοντά στις 3:30, τον ακούσαν πολλοί, αλλά κανείς δεν βγήκε, τον είχαν συνηθίσει. Μετά ήρθε σε μένα και βγήκα να δω τι γίνεται, γιατί τόσο πολύ φωνή και να χτυπάει τη πόρτα φωνάζοντας “ακούτε και δεν βγαίνετε;”. Μου λέει “δεν μπορώ να περπατήσω”. Του λέω “πως ήρθες εδώ;”. “Έκανα γύρω, γύρω το χωριό με τον πατέρα μου, μήπως με ψάχνει”. Λέω “άσε, θα σε πάω εγώ σπίτι σου, όταν ξημερώσει. Θα βγει τότε ο πατέρας σου στο καφενείο, θα σε πάω”», είπε χαρακτηριστικά.

«Μου λέει “όχι, όχι, τώρα να πάμε, να δούμε μήπως πέθανε”. Πάμε, χτυπάω το παράθυρο, τίποτα, ούτε και όσο φώναζα. Πιάνω το χερούλι και άνοιξε η πόρτα. Ανοίγει και βλέπω και τον πατέρα του σε ένα κρεβάτι με παντελόνι, ανοιχτό πουκάμισο στο στήθος και το κεφάλι του ήταν στον τοίχο. Είδα κάτι αίματα και στη κοιλιά του. Σίγουρα λέω τον μαχαίρωσε. Φοβήθηκα και πήρα αμέσως το 100 και μού είπαν να πάρω το 166», δήλωσε στην εκπομπή του Star. «Δεν είπε κουβέντα αν τον χτύπησε. Ζήτησε μόνο να πάω στο σπίτι, να τον δω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο ηλικιωμένος πατέρας έφερε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι του, τα οποία φέρεται να προήλθαν από μπαστούνι, ενώ επίσημη αιτία θανάτου είναι η καρδιακή ανακοπή.