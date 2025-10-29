Ένας 51χρονος στον Ίασμο Ροδόπης φέρεται να επιτέθηκε και σκότωσε το πρωί της Τετάρτης τον 82χρονο πατέρα του.

Γύρω στις 4 τα ξημερώματα, γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία για φασαρία στο σπίτι της οικογένειας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο εσωτερικό της οικίας και τον 51χρονο δίπλα του.

Ο ηλικιωμένος είχε αίμα στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής έφερε σωματικές κακώσεις στο μέτωπο και στη δεξιά κροταφική χώρα. Τα χτυπήματα, ωστόσο, δεν προκάλεσαν άμεσα τον θάνατό του, ο οποίος αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή.

Στον χώρο βρέθηκε και ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές ως πιθανό μέσο τέλεσης του εγκλήματος. Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά ενδοοικογενειακή βία με θανατηφόρα σωματική βλάβη.