Στη σύλληψη ενός άνδρα ελληνικής καταγωγής και μιας γυναίκας αλλοδαπής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Κομοτηνής, με αφορμή υπόθεση κλοπής ταμάτων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, στη Ροδόπη. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν, σύμφωνα με καταγγελία, «αφαιρέθηκαν από την εικόνα περίπου είκοσι τάματα, σταυροί, δαχτυλίδια, αλυσίδες και άλλα τιμαλφή» την περασμένη Τετάρτη. Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής ξεκίνησαν άμεσα έρευνα, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν τον δράστη και να τον συλλάβουν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή κοντά στη Λαμία.

Εξιχνίαση της υπόθεσης και συλλήψεις

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αρχές εντόπισαν και τη δεύτερη εμπλεκόμενη, μια γυναίκα αλλοδαπής καταγωγής, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν δύο από τα κλεμμένα αντικείμενα. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική τους αντιμετώπιση.