Σε χαράδρα στη Ροδόπη κατέληξε ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μετανάστες, το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου και τον τραυματισμό τριών ακόμη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, σε δασική περιοχή όπου είχε εκτραπεί της πορείας του και είχε πέσει σε χαράδρα.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας μη νόμιμος μετανάστης, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης για νοσηλεία και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζεται.