Από μία ξυλόσομπα φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε ένα 7χρονο αγόρι και έστειλε στο νοσοκομείο τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του στο Ρίζωμα Ροδόπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τετραμελής οικογένεια παγιδεύτηκε όταν λόγω μιας σπίθας από τη σόμπα, το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους γείτονες να ειδοποιούν την Πυροσβεστική περίπου στις 06:30 το πρωί. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Το 7χρονο παιδί υπέκυψε στα εγκαύματά του, ενώ ο 5χρονος αδελφός του κατάφερε να σωθεί με τη βοήθεια του πατέρα του, ο οποίος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματός του και νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Ο 6χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η μητέρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, έχοντας μάλιστα και αναπνευστικά προβλήματα, γι αυτό και παρακολουθείται από γιατρούς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής.

