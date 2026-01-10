Μικρή αλλά σαφή υποχώρηση κατέγραψαν τον Δεκέμβριο οι διεθνείς τιμές βασικών τροφίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων της Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO Food Price Index), ο οποίος αποτυπώνει τις μηνιαίες μεταβολές στις διεθνείς τιμές ενός «καλαθιού» αγροτικών προϊόντων, διαμορφώθηκε στις 124,3 μονάδες τον Δεκέμβριο, μειωμένος κατά 0,6% σε σχέση με τον Νοέμβριο και κατά 2,3% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στο κρέας και στα φυτικά έλαια, η οποία υπεραντιστάθμισε τις αυξήσεις που καταγράφηκαν στα δημητριακά και στη ζάχαρη. Παρά τη μηνιαία διόρθωση, η συνολική εικόνα του 2025 παραμένει πληθωριστική: σε ετήσια βάση, ο δείκτης διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 127,2 μονάδες, αυξημένος κατά 4,3% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις έντονες ανατιμήσεις στα φυτικά έλαια και στα γαλακτοκομικά.

Τα δημητριακά αποτέλεσαν την κατηγορία με τη μεγαλύτερη ανοδική πίεση στο τέλος του έτους. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε τον Δεκέμβριο κατά 1,7% σε μηνιαία βάση, λόγω ανησυχιών για τις εξαγωγές σιταριού από τη Μαύρη Θάλασσα, της ισχυρής διεθνούς ζήτησης για καλαμπόκι και της αυξημένης χρήσης δημητριακών για παραγωγή αιθανόλης τόσο στη Βραζιλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, οι τιμές του ρυζιού ενισχύθηκαν σε όλα τα επιμέρους τμήματα της αγοράς. Ωστόσο, σε ετήσιο επίπεδο, ο δείκτης δημητριακών για το 2025 ήταν κατά 4,9% χαμηλότερος από το 2024, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη ετήσια πτώση και το χαμηλότερο επίπεδο από το 2020. Ενδεικτικό της υπερπροσφοράς είναι και το γεγονός ότι ο δείκτης τιμών ρυζιού υποχώρησε κατά 35,2% σε σχέση με πέρυσι, λόγω αυξημένων εξαγώγιμων ποσοτήτων και έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων.

Στον αντίποδα, τα φυτικά έλαια κινήθηκαν πτωτικά τον Δεκέμβριο, με τον σχετικό δείκτη να μειώνεται κατά 0,2% και να υποχωρεί σε χαμηλό εξαμήνου. Η πτώση προήλθε από τη μείωση των τιμών σε σογιέλαιο, κραμβέλαιο και ηλιέλαιο, παρά την άνοδο στις τιμές του φοινικέλαιου. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, τα φυτικά έλαια ήταν οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές» του 2025, με μέση αύξηση 17,1% σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας, υπό το βάρος περιορισμένων παγκόσμιων αποθεμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι τιμές του κρέατος τον Δεκέμβριο, με τον δείκτη να μειώνεται κατά 1,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο, αν και παρέμεινε 3,4% υψηλότερα από τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2024. Οι μειώσεις αφορούσαν όλες τις κατηγορίες, με εντονότερη κάμψη στο βοδινό και στα πουλερικά. Σε επίπεδο έτους, όμως, το 2025 έκλεισε με άνοδο 5,1%, λόγω ισχυρής διεθνούς ζήτησης, αλλά και αυξημένης αβεβαιότητας που συνδέεται με ζωονόσους και γεωπολιτικές εντάσεις.

Σημαντική ήταν και η διόρθωση στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων, με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 4,4% τον Δεκέμβριο. Καταλύτης αποτέλεσε η απότομη πτώση των τιμών στο βούτυρο, εξαιτίας της αυξημένης εποχικής διαθεσιμότητας κρέμας στην Ευρώπη. Παρά τη μηνιαία πτώση, το 2025 έκλεισε με μέση άνοδο 13,2% σε σχέση με το 2024, αντανακλώντας την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση και τα περιορισμένα εξαγώγιμα αποθέματα που επικράτησαν στο μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Τέλος, η ζάχαρη αποτέλεσε την εξαίρεση του Δεκεμβρίου, καθώς ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,4% σε μηνιαία βάση. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση της παραγωγής στις βασικές νότιες περιοχές καλλιέργειας της Βραζιλίας. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές της ζάχαρης παραμένουν 24% χαμηλότερες από τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2024, ενώ σε ετήσια βάση ο δείκτης του 2025 ήταν μειωμένος κατά 17%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, σε ένα περιβάλλον άφθονων εξαγωγικών διαθεσιμοτήτων.

Η εικόνα που σκιαγραφούν τα στοιχεία της FAO αποτυπώνει μια παγκόσμια αγορά τροφίμων σε φάση εξισορρόπησης, με έντονες διαφοροποιήσεις ανά προϊόν, αλλά και με σαφείς ενδείξεις ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα, αν και υποχωρούν βραχυπρόθεσμα, παραμένουν δομικά παρούσες σε ορίζοντα έτους.