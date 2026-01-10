Η Zeekr παρουσίασε το νέο Zeekr 7GT στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Το Zeekr 7GT εξελίχθηκε για την απόλυτη οδήγηση, συνδυάζοντας πρωτοποριακή τεχνολογία με ευρωπαϊκό σχεδιασμό και DNA. Ένα αυτοκίνητο που απολαμβάνεις κάθε μέρα και όχι μόνο όταν ο δρόμος γίνεται απαιτητικός.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, το Zeekr 7GT προσφέρει ιδανική ισορροπία και εξαιρετικά άμεση οδική συμπεριφορά. Το επιβλητικό, ευρωπαϊκής έμπνευσης αμάξωμα (4.817 x 2.070 x 1.456 χιλ.) φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία χωρητικότητας 75 kWh ή 100 kWh και υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση έως και 13 λεπτά (10–80%).

Το Zeekr 7GT συνδυάζει δυνατότητες GT με συναρπαστική καθημερινή χρηστικότητα, καλύπτοντας τόσο τα μεγάλα ταξίδια όσο και τις σύντομες αποδράσεις. Προσφέρει άνετους χώρους για 5 επιβάτες, χώρο αποσκευών 456 λίτρων, πολλαπλά προγράμματα οδήγησης και επιδόσεις αντάξιες ενός ευέλικτου GT, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 km/h.

Το νέο μοντέλο της Zeekr προσφέρει συναρπαστικές επιδόσεις, άμεση απόκριση και κορυφαία πέδηση, βασισμένα σε προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, δημιουργώντας μια δυναμική εμπειρία που καθηλώνει τον οδηγό σε κάθε διαδρομή.

Η εμπειρία ξεκινά από τη στιγμή της εισόδου στο αυτοκίνητο, με μια οθόνη Head-Up Display Επαυξημένης Πραγματικότητας 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με πίνακα οργάνων 13 ιντσών. Μαζί προβάλλουν βασικές πληροφορίες και υποστήριξη οδήγησης με τρόπο διαισθητικό, που δεν αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

Με πέντε προγράμματα οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων Snow και Sport, ρυθμίσεις camping, σχάρα οροφής, θήκη αποθήκευσης σκι και προηγμένες δυνατότητες ρυμούλκησης, το Zeekr 7GT είναι έτοιμο να σας οδηγήσει σε κάθε περιπέτεια, από ορεινούς δρόμους με στροφές έως δημοφιλείς αστικούς προορισμούς.