Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. Η δήλωση έγινε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Hannity» του Fox News.

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή συνάντηση με τη Ματσάδο, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα που οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ είπε: «Καταλαβαίνω ότι θα έρθει την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή, και ανυπομονώ να της πω γεια». Ο Λευκός Οίκος δεν παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη συνάντηση.

During an interview tonight with Fox News’ Sean Hannity, President Donald J. Trump was asked if he was following the ongoing protests in Iran and if he had heard about Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s plan to flee to Moscow. Trump: “Yeah, I’m following it very… pic.twitter.com/VsiX55VDlC — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ θα συναντηθεί με τη Ματσάδο, η οποία είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι δεν έχει μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο από τον Οκτώβριο.

Το πολιτικό μέλλον της νότιας αμερικανικής χώρας παραμένει αβέβαιο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ είχε απορρίψει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Ματσάδο, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό μέσα στη χώρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η Βενεζουέλα να είναι έτοιμη για εκλογές, καθώς προσωρινά την ηγείται η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ. «Πρέπει να ξαναχτίσουμε τη χώρα. Δεν θα μπορούσαν να έχουν εκλογές· δεν θα ήξεραν καν πώς να κάνουν εκλογές τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το Ιράν

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στο Ιράν, δηλώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αντιδράσουν δυναμικά. Στην ίδια συνέντευξη, ο δημοσιογράφος Σον Χάνιτι τον ρώτησε αν παρακολουθεί τις διαμαρτυρίες στη χώρα και αν έχει πληροφορίες για σχέδιο διαφυγής του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στη Μόσχα, με τον Τραμπ να απαντά καταφατικά.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί ότι το Ιράν βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης, απάντησε: «Θα μπορούσε να είναι… Αν το κάνουν αυτό, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε». Πρόσθεσε ότι, μέχρι στιγμής, η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, αν και έχουν σημειωθεί αιματηρά επεισόδια.

Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις, σχολίασε ότι «ο ενθουσιασμός για την ανατροπή αυτού του καθεστώτος είναι απίστευτος», επισημαίνοντας ότι οι πολίτες συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους παρά τη βία και τις απώλειες.

Σχέδια για τις πετρελαϊκές επενδύσεις

“We’re going to start hitting targets on land when it comes to the cartels. The cartels are running Mexico,” President Trump said during an interview with Fox News’ Sean Hannity that aired Thursday night. The comments follow multiple reports indicating that, over the past… pic.twitter.com/cPKD3FEwxc — GMI (@Global_Mil_Info) January 9, 2026

Ο Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά των καρτέλ ναρκωτικών, λέγοντας ότι «θα αρχίσουμε να χτυπάμε στόχους στην ξηρά όσον αφορά τα καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες σχεδιάζουν να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα, ενόψει συνάντησης που είχε προγραμματίσει για την Παρασκευή με στελέχη του ενεργειακού τομέα.