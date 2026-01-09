Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ακύρωσε τη δεύτερη σειρά επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας που είχε προγραμματιστεί, μετά τη συνεργασία της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις «μεγάλες πετρελαϊκές» εταιρείες στη Βενεζουέλα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι όλα τα πετρελαιοφόρα στη Βενεζουέλα «θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας».

Πηγή: Reuters