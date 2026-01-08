Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να δηλώνει ότι «δεν χρειάζoμαι διεθνές δίκαιο», τοποθέτηση που έρχεται στη σκιά της επιχείρησης για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο

«Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ωστόσο πως «δεν θέλει να πληγώσει ανθρώπους».

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου αν η κυβέρνησή του οφείλει να συμμορφώνεται με το Διεθνές Δίκαιο, ο Τραμπ απάντησε ότι το πράττει, σημειώνοντας όμως πως ο ίδιος θα κρίνει πότε αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εξαρτάται από το πώς ορίζετε το Διεθνές Δίκαιο», τόνισε.

Για τη Γροιλανδία και την έννοια της ιδιοκτησίας

Αναφερόμενος στη Γροιλανδία, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «η ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντική». Όπως εξήγησε, θεωρεί την κατοχή εδαφών «ψυχολογικά αναγκαία για την επιτυχία», επιμένοντας πως η ιδιοκτησία προσφέρει ασφάλεια που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω μίσθωσης ή συνθήκης.

Αδιαφορία για τη συμφωνία New START

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αδιάφορος για τη συμφωνία New START μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, που αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και εκπνέει σύντομα. «Αν λήξει, έληξε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συνθήκη, η τελευταία εναπομείνασα συμφωνία ελέγχου εξοπλισμών, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου και θέτει ανώτατο όριο στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να διαθέτουν οι δύο χώρες.

«Θα κάνουμε απλώς μια καλύτερη συμφωνία», είπε ακόμη ο Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η Κίνα θα πρέπει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Η στάση Ρωσίας και οι αντιδράσεις αναλυτών

Μέχρι στιγμής, ΗΠΑ και Ρωσία δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για νέα συνθήκη που θα διαδεχθεί την υπάρχουσα. Τον Σεπτέμβριο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει την παράταση της συμφωνίας για ακόμη 12 μήνες, διατηρώντας το πλαφόν των 1.550 πυρηνικών κεφαλών ανά πλευρά και προβλέποντας μηχανισμούς ασφαλείας.

Ο Τραμπ δεν έχει απαντήσει επίσημα στην πρόταση αυτή, ενώ οι αναλυτές ασφαλείας εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν πρέπει να γίνει δεκτή ή να επιδιωχθεί νέα συμφωνία από μηδενική βάση.

Με πληροφορίες από New York Times