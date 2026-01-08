Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να είχαν εξετάσει το 2019 μια ανεπίσημη συμφωνία «ανταλλαγής» της Ουκρανίας με τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Kyiv Independent. Το δημοσίευμα επικαλείται τη μαρτυρία της Φιόνας Χιλ, πρώην συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία και την Ευρώπη.

Όπως κατέθεσε η Χιλ, Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν προτείνει στην Ουάσιγκτον μια άτυπη συμφωνία: οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ενεργούν ελεύθερα στη Βενεζουέλα, ενώ η Μόσχα θα είχε το δικαίωμα να κάνει «ό,τι θέλει» στην Ουκρανία.

Η αποκάλυψη της Φιόνας Χιλ

Οι αποκαλύψεις έγιναν αρχικά γνωστές σε ακρόαση του Κογκρέσου το 2019, ωστόσο επανήλθαν στο προσκήνιο μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, πρώην συμμάχου του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με την Αμερικανίδα αξιωματούχο, τον Απρίλιο του 2019 το Κρεμλίνο φέρεται να πρότεινε να αποσύρει την επιρροή του από τη Βενεζουέλα, με αντάλλαγμα τον απρόσκοπτο έλεγχο της Ουκρανίας.

Η Χιλ περιέγραψε τις προτάσεις ως ανεπίσημες, αλλά ξεκαθάρισε ότι το μήνυμα της Μόσχας προς την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφές: «Εσείς ακολουθείτε το Δόγμα Μονρόε και μας θέλετε έξω από την “αυλή” σας. Εμείς έχουμε τη δική μας εκδοχή: είστε στην “αυλή μας” στην Ουκρανία.»

Το Δόγμα Μονρόε και η στάση των ΗΠΑ

Το Δόγμα Μονρόε, που διατυπώθηκε από τον πρόεδρο Τζέιμς Μονρόε, υποστηρίζει ότι κάθε απόπειρα ευρωπαϊκών χωρών να αποικίσουν ή να αναμειχθούν στις υποθέσεις των κρατών της Αμερικανικής ηπείρου θα θεωρείται επιθετική ενέργεια, δικαιολογώντας παρέμβαση των ΗΠΑ.

Η Χιλ ανέφερε ότι στάλθηκε στη Ρωσία για να απορρίψει την πρόταση και να τονίσει πως «η Ουκρανία δεν είναι διαπραγματευτικός πυρήνας».

Ωστόσο, επτά χρόνια αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε το ίδιο δόγμα για να δικαιολογήσει την επίθεση στη Βενεζουέλα και την ανάληψη ελέγχου της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντίδραση της Μόσχας

Από την πλευρά της, η ρωσική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι πολίτες της Βενεζουέλας πρέπει να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.