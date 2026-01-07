Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση, χωρίς ρεύμα έχει μείνει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης Ντνίπρο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν οι συρμοί του μετρό. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί με ασφάλεια ο χρόνος αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

Η εταιρεία DTEK, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι προβλήματα τροφοδοσίας καταγράφονται επίσης σε περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια.