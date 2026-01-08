Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα συμμετάσχει στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και Δανών αξιωματούχων, που αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που είναι πλέον σαφές ότι η Γροιλανδία έχει τεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ για λόγους στρατηγικής. Σήμερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει κυρίως να χρησιμοποιεί τη διπλωματία. Αλλά και ότι «έχει στη διάθεσή του τις ένοπλες δυνάμεις ο Αρχιστράτηγος» των ΗΠΑ.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, δήλωσε:

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία. Ασφαλώς και θα συμμετάσχουμε στη συνάντηση. Εμείς είμαστε αυτοί που ζητήσαμε συνάντηση». Η Βίβιαν Μότζφελντ έκανε αυτή τη δήλωση αφότου ο Αμερικανός ομόλογός της, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε τη συνάντηση με Δανούς αξιωματούχους.

Για τη Βίβιαν Μότζφελντ, οι συνομιλίες της προσεχούς εβδομάδας πρέπει να αποτελέσουν την ευκαιρία για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον.

«Έχουμε πλέον καθιερώσει έναν απευθείας διάλογο με τις ΗΠΑ», δήλωσε στη γροιλανδική εφημερίδα Sermitsiaq. «Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι η συνάντηση αυτή να οδηγήσει σε μια εξομάλυνση των σχέσεών μας, η Γροιλανδία χρειάζεται τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία όσον αφορά την ασφάλεια στην Αρκτική», συμπλήρωσε.

«Να διαλυθούν οι παρεξηγήσεις»

Η συνάντηση με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναμένεται να «διαλύσει ορισμένες παρεξηγήσεις» μετά τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Ο Ράσμουσεν αμφισβητεί το επαναλαμβανόμενο επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας παραμελήθηκε από την Κοπεγχάγη.

Η Δανία επένδυσε δυναμικά αυτούς τους 12 τελευταίους μήνες στην ασφάλεια στην Αρκτική, διαθέτοντας εκεί περίπου 90 δισεκατομμύρια κορώνες (1,2 δισ. ευρώ).

Ρούμπιο: Εξετάζουμε όλες τις επιλογές

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Wall Street Journal και New York Times, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους Αμερικανούς νομοθέτες ότι η επιλογή που προτιμά ο Τραμπ είναι να αγοράσει τη Γροιλανδία από τη Δανία. Συνεπώς να αποκλείσει μια επικείμενη εισβολή. Ωστόσο, και η πρόταση για αγορά έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Γροιλανδία.

Ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, επανέλαβε τη θέση του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει «διάφορες επιλογές» για τη Γροιλανδία, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η χρήση στρατιωτικών μέσων.

«Εάν ένας πρόεδρος εκτιμήσει ότι υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Υποστήριξε πάντως, ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική προσανατολίζεται κυρίως στη διπλωματία. Και πως η Ουάσιγκτον προτιμά την επίλυση τέτοιων ζητημάτων μέσω διαλόγου. Αλλά όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ, απάντησε:

«Ως διπλωμάτης – ρόλο που υπηρετώ σήμερα – και στο πλαίσιο όσων προσπαθούμε να κάνουμε, επιλέγουμε πάντα άλλους τρόπους επίλυσης, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις όπως αυτή της Βενεζουέλας».