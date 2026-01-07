Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι συζητά για το ενδεχόμενο συμφωνίας για αγορά της Γροιλανδίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι το ζήτημα συζητείται ήδη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι θα δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται καμία επιλογή.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των New York Times, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε βουλευτές ότι ο Τραμπ «σχεδιάζει να αγοράσει τη Γροιλανδία αντί να εισβάλει», ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως ο πρόεδρος έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της περιοχής.

Ο Ρούμπιο προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια κλειστής ενημέρωσης με μέλη των επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων και Εξωτερικής Πολιτικής του Κογκρέσου. Αν και η συζήτηση αφορούσε κυρίως τη Βενεζουέλα, αρκετοί νομοθέτες εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις προθέσεις του Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία, μετά και τις πρόσφατες επιθετικές δηλώσεις τόσο του ίδιου όσο και του στενού συνεργάτη του, Στίβεν Μίλερ.

Πρωθυπουργός Δανίας: Αν επιτεθούν στη Γροιλανδία, το ΝΑΤΟ τελειώνει

Στην Ευρώπη, οι αντιδράσεις είναι έντονες. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «δυστυχώς σοβαρολογεί» όταν μιλά για κατάληψη της Γροιλανδίας, τονίζοντας πως τόσο η Δανία όσο και η ίδια η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Έχω καταστήσει απολύτως σαφή τη θέση του Βασιλείου της Δανίας. Η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν σε χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα σταματούν – συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και της ασφάλειας που έχει οικοδομηθεί από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας όποτε χρειαστεί και δεν θα ανεχθεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Για τη Γροιλανδία, επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τη Δανία και για τη Γροιλανδία χωρίς τη Δανία και χωρίς τη Γροιλανδία», ανέφερε ο Κόστα, σε ομιλία του με αφορμή την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο.

«Αυτές έχουν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.