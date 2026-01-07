Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας όποτε χρειαστεί και δεν θα ανεχθεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Για τη Γροιλανδία, επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τη Δανία και για τη Γροιλανδία χωρίς τη Δανία και χωρίς τη Γροιλανδία», ανέφερε ο Κόστα, σε ομιλία του με αφορμή την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο.

«Αυτές έχουν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι δηλώσεις του Κόστα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι το νησί αποτελεί κλειδί για τη στρατιωτική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, είχε ισχυριστεί ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για την προστασία του νησιού.

Η προεδρία της Κύπρου και η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου

Ο Κόστα υπογράμμισε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει τα ηνία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια περίοδο όπου η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες δέχεται πιέσεις. Κάλεσε τα κράτη μέλη να αντισταθούν στις εξελίξεις που απειλούν αυτή τη θεμελιώδη αρχή.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, είτε στην Κύπρο, είτε στη Λατινική Αμερική, στη Γροιλανδία, στην Ουκρανία ή στη Γάζα», σημείωσε ο Κόστα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της ΕΕ στην υπεράσπιση των διεθνών κανόνων.

«Η Ευρώπη θα παραμείνει σταθερός και ακλόνητος υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας», κατέληξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.