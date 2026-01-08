Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο σπίτι του. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για την περιπέτειά του και ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που έλαβε στα social media.

Όπως αποκάλυψε, χρειάζεται να λαμβάνει εννέα χάπια την ημέρα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του τραυματισμού του. Ανέφερε ότι έπεσε στο σπίτι του και χτύπησε στη σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ο παρουσιαστής δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή, καθώς είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Τη θέση του είχε αναλάβει προσωρινά ο Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι ο Λιάγκας είχε ένα μικρό ατύχημα.

Στην επιστροφή του, ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε:

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί, σαν ροκ συγκρότημα! Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ… Καμιά φορά, επειδή της μόδας είναι στα social media όλοι οι ηλίθιοι να γράφουν βρισιές, όταν μια μέρα πάθεις κάτι και δεις εκατοντάδες μηνύματα αγάπης και συμπάθειας, λες ότι δόξα τω Θεώ η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται ακόμα σοβαρά.

Έπεσα στο σπίτι, χτύπησα στη σπονδυλική στήλη, έπαθα και μια μικρή ζημιά πίσω… Είμαι χαπακωμένος, παίρνω γύρω στα 9 χάπια τη μέρα, οπότε συγχωρήστε με, είμαι λίγο ζαλισμένος, αλλά θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Το μόνο που αξίζει στη ζωή είναι η υγεία», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ευχαριστίες στο ιατρικό προσωπικό

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον διοικητή του Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, και τον ορθοπεδικό της βάρδιας, κ. Ψυχογιό, για τη φροντίδα που του παρείχαν. «Να ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ τον φίλο μου τον Αιμίλιο τον Βουγιουκλάκη, που είναι ο διοικητής του Ασκληπιείου στη Βούλα. Παλιά εμείς που μέναμε στα νότια προάστια θέλω να σας πω ότι όταν αρρωσταίναμε, λέμε μη πάμε στη Βούλα γιατί θα αρρωστήσουμε ακόμα περισσότερο, θα κολλήσουμε τα πάντα. Τώρα δηλαδή πραγματικά το Ασκληπιείο της Βούλας έχει μετατραπεί σε ένα νοσοκομείο κόσμημα. Και τον κύριο Ψυχογιό που ήταν ο ορθοπεδικός της βάρδιας εκεί που πήγα χθες το πρωί».

«Όταν η υγεία δεν την έχεις ή για λίγο σου χτυπήσει καμπανάκι, τότε καταλαβαίνεις ότι το μόνο που αξίζει στη ζωή είναι η υγεία. Τίποτα άλλο. Λοιπόν… Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Είμαστε εδώ και προχωράμε. Πάμε, καλημέρα κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ και εσάς που χθες έτσι κρατήσατε τις επάλξεις στην εκπομπή» είπε καταληκτικά ο Γιώργος Λιάγκας.