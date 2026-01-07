Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε η έναρξη της ημέρας για τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος, αντί να βρεθεί στο στούντιο της εκπομπής του, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο δημοσιογράφος υπέστη ένα ατύχημα που τον ανάγκασε να ζητήσει ιατρική φροντίδα και να μείνει εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Μετά την αρχική ανησυχία, ο παρουσιαστής θέλησε να καθησυχάσει το κοινό και τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το Instagram, ο Γιώργος Λιάγκας ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου και έστειλε μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της τύχης στις δύσκολες στιγμές.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιού Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα της περιπέτειάς του.

Η απουσία από το «Πρωινό»

Η απουσία του παρουσιαστή έγινε αισθητή από το πρώτο λεπτό της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ANT1. Οι συνεργάτες του ενημέρωσαν τους τηλεθεατές για το απρόοπτο ζήτημα υγείας που προέκυψε λίγο πριν την έναρξη.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης κατά τη διάρκεια της εκπομπής: «Να σας πω ότι ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό, είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα εξηγήσει τι έχει συμβεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του παρουσιαστή έχει σταθεροποιηθεί και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του, μόλις οι γιατροί του δώσουν το «πράσινο φως», πιθανότατα και στο αυριανό ραντεβού του με το κοινό.