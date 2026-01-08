Επιχείρηση έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη στον ποταμό Λίσσο της Ροδόπης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Μανώλη Ταπατζά, εντοπίστηκε τρακτέρ μέσα στην κοίτη του ποταμού, σε δυσπρόσιτο και βαθύ σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε εκεί το όχημα, ούτε αν ο αγνοούμενος βρισκόταν σε αυτό τη στιγμή της εγκατάλειψής του.

Τι γνωρίζουν οι Αρχές

Το τρακτέρ εντοπίστηκε μέσα στο ρέμα του Λίσσου, σε σημείο που δείχνει ότι πιθανώς έγινε προσπάθεια διάσχισης του ποταμού. Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική έχουν αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ροδόπης.

Για την καλύτερη κάλυψη των επιχειρήσεων σε δύσβατα σημεία, έχουν επιστρατευτεί και drone, προσφέροντας εναέρια παρακολούθηση και συνδρομή στις ομάδες έρευνας.

Ο κ. Ταπατζάς, μιλώντας από το σημείο, ανέφερε: «Ενδεχομένως κάποιος κάτοικος της περιοχής με το τρακτέρ να προσπάθησε να περάσει τον ποταμό. Δυστυχώς το τρακτέρ φαίνεται πολύ βαθιά και δεν γνωρίζουμε ακόμη αν πραγματικά κινδύνεψε ή αν κινδυνεύει».

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κινήσεις σε δύσβατες ή επικίνδυνες περιοχές έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης τόνισε εκ νέου την ανάγκη αποφυγής προσέγγισης επικίνδυνων σημείων κοντά στον ποταμό Λίσσο, μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για το περιστατικό και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.