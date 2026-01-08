Η Morgan Stanley κάνει ένα καθοριστικό βήμα προς τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, καταθέτοντας αιτήματα στην Securities and Exchange Commission για τη δημιουργία τριών ETFs που θα επενδύουν σε bitcoin, ether και solana.

Πρόκειται για μια κίνηση με σαφές θεσμικό βάρος, καθώς σηματοδοτεί αλλαγή πλεύσης για έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της Wall Street, ο οποίος έως σήμερα διατηρούσε περιορισμένη και προσεκτική έκθεση στον χώρο των crypto.

Μέχρι τώρα, η Morgan Stanley προσέφερε στους πελάτες της κυρίως ETPs συνδεδεμένα με το bitcoin και μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτών, ενώ δεν επέτρεπε άμεσες αγοραπωλησίες ψηφιακών νομισμάτων. Το άνοιγμα προς τα ETFs –το πιο δημοφιλές και «θεσμικά αποδεκτό» προϊόν στον χώρο των crypto– δείχνει ότι η τράπεζα επιδιώκει πλέον να αποκτήσει ενεργό ρόλο σε μια αγορά που ωριμάζει και ενσωματώνεται σταδιακά στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Από το 2024, όταν εγκρίθηκαν στις ΗΠΑ τα πρώτα ETFs bitcoin, η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές εκτοξεύθηκε. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της BlackRock, της οποίας το ETF bitcoin εξελίχθηκε στο ταχύτερα αναπτυσσόμενο επενδυτικό προϊόν στην ιστορία, φτάνοντας τα 85 δισ. δολάρια υπό διαχείριση. Η επιτυχία αυτή λειτούργησε ως καταλύτης, ωθώντας και άλλους τραπεζικούς κολοσσούς να επανεξετάσουν τη στάση τους.

Παράλληλα, η Morgan Stanley σχεδιάζει να επιτρέψει εντός του 2026 άμεσες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μέσω της πλατφόρμας ETrade, διευρύνοντας έτσι τη γκάμα υπηρεσιών της.

Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι η τράπεζα δεν βλέπει πλέον τα crypto απλώς ως συμπληρωματικό προϊόν, αλλά ως κομμάτι μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής.

Η στροφή αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο περιβάλλον ευνοϊκότερο προς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, με πιο φιλικό ρυθμιστικό κλίμα και αυξανόμενη πολιτική αποδοχή. Αν και η Morgan Stanley συνεχίζει να τονίζει ότι η αγορά βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, το αίτημα για ETFs σε τρία διαφορετικά crypto δείχνει ξεκάθαρα ότι το στοίχημα έχει ανέβει. Στη Wall Street, η μάχη για την επόμενη ημέρα των επενδύσεων περνά πλέον –αναπόφευκτα– και από το blockchain.