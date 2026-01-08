Ο οδηγός της εργοστασιακής Toyota, Χενκ Λάτεγκαν, εξαφάνισε τον ανταγωνισμό στο Ράλι Ντακάρ την Τετάρτη, πετυχαίνοντας μια νίκη-μαμούθ σε επτά λεπτά στο πρώτο μέρος της μαραθώνιας διαδρομής.

Στον αγώνα του 2026 που η απόδοση της Toyota παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις καθημερινά, ο Lategan πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιστροφή μετά την απογοήτευση της Τρίτης, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην μαραθώνια διαδρομή των 417 χιλιομέτρων γύρω από την Al-Ula.

Tο ράλι Ντακάρ, αυτή η μηχανοκίνητη πρόκληση που όμοια της δεν υπάρχει άλλη στον πλανήτη ξεκίνησε για 48η χρονιά, στις 3 Ιανουαρίου με εκατοντάδες πληρώματα να δοκιμάζουν την τύχη τους στις δύσκολες ειδικές διαδρομές, μεταξύ αυτών και μέσα στην έρημο. Ο πιο σκληρός αγώνας αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού ξεκίνησε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στη Σαουδική Αραβία και θα τερματίσει σε 15 ημέρες στην πόλη Γιανμπού.

Τα πληρώματα θα διανύσουν συνολικά περίπου 7.900 χλμ. με ειδικές διαδρομές που έχουν μήκος πάνω από 4.400 χλμ.