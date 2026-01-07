Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, παρουσιάζει τις ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Πώς θα εξελιχθεί η ημέρα στα αισθηματικά, τα επαγγελματικά και τις προσωπικές σας σχέσεις; Δείτε αναλυτικά τι φέρνουν τα άστρα και τι πρέπει να προσέξετε σήμερα:
ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Μπορεί να τα έχετε καταφέρει στο παρελθόν, αλλά μια γρήγορη λύση στις αναποδιές σας δεν πρόκειται να κάνει τη διαφορά αυτή τη φορά. Δεν είναι μια καλή στιγμή για να κόβετε δρόμο και αν βγείτε για ψώνια αποφύγετε τις φθηνότερες επιλογές δεδομένου ότι θα σας προκαλέσουν πονοκεφάλους μακροπρόθεσμα. ΥΔΡΟΧΌΟΣ […]
Ο νέος χρόνος φέρνει νέες ευκαιρίες, προκλήσεις και αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής. Από τις σχέσεις και την καριέρα έως την προσωπική ανάπτυξη και την υγεία, τα άστρα μας καθοδηγούν με τις ενέργειές τους. Ας δούμε τι επιφυλάσσει ο 2026 για κάθε ζώδιο. Κριός Το 2026 σας καλεί να αναλάβετε πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στην […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Είτε πρόκειται για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους θα πρέπει να προσπαθείτε να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται στο ταξίδι που θα σας παρουσιαστεί τις ημέρες αυτές. Εάν επιλέξετε το αυτοκίνητό σας για να μετακινηθείτε, φροντίστε να είστε συγκεντρωμένοι γιατί ενδέχεται να χαθείτε στη διαδρομή. Πάρτε μαζί σας, αν είναι […]