Η αστρολόγος Πηνελόπη Παπουτσή αποκαλύπτει τι θα φέρει το 2026 για τους πολιτικούς αρχηγούς,.

Τα ευνοούμενα ζώδια του 2026

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα ευνοηθούν οι Καρκίνοι, οι Σκορπιοί και οι Ιχθείς, ενώ το δεύτερο εξάμηνο οι Κριοί, οι Λέοντες και οι Τοξότες.

Τα ζώδια για τους πολιτικούς αρχηγούς

Τα άστρα δείχνουν πως δεν θα γίνουν εκλογές φέτος, ενώ προβλέπεται μία δυναμική χρονιά για την Ελλάδα.

Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τα ζώδια προβλέπουν πως θα είναι αυστηρός με τους συνεργάτες του, καθώς πολλοί στόχοι πρέπει να υλοποιηθούν.

Δύσκολη αστρολογικά προβλέπεται η φετινή χρονιά για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ο μήνας Μάρτιος θα είναι ευνοϊκός για τον Αλέξη Τσίπρα.

Τα άστρα δείχνουν… εκτός Βουλής τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα έχει ευκαιρίες στο β’ εξάμηνο του έτους.