Ένας άνδρας στη νότια Γαλλία δικάζεται κατηγορούμενος ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά γυναίκες, ενώ φέρεται να βιντεοσκοπούσε ορισμένες από τις επιθέσεις του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη γαλλική κοινή γνώμη λόγω της διάρκειας και της μεθοδικότητας των ενεργειών του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Cyril Zattara, δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνοθεραπευτής, κατηγορείται για τον βιασμό 14 γυναικών μέσα σε διάστημα δέκα ετών και για τη μυστική βιντεοσκόπηση άλλων 20. Ο ίδιος κρατείται από το 2021 και έχει παραδεχθεί 10 από τις κατηγορίες βιασμού.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Aix-en-Provence, έπειτα από αίτημα μιας εκ των φερόμενων θυμάτων. Κάποιες άλλες γυναίκες είχαν ζητήσει να είναι δημόσια η διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι «ήθελαν να ακουστούν οι φωνές τους». Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο τρόπος δράσης του κατηγορουμένου

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο Cyril Zattara φέρεται να έριχνε υπνωτικά χάπια στα ποτά των γυναικών πριν τους επιτεθεί σεξουαλικά. Συχνά στοχοποιούσε γυναίκες με τις οποίες διατηρούσε φιλικές ή ερωτικές σχέσεις. Στον υπολογιστή του εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν τα φερόμενα θύματα σε κατάσταση λήθαργου κατά τη διάρκεια των πράξεων.

Μία γυναίκα, η οποία κατήγγειλε τον Zattara το 2019 μετά από συνεδρία ύπνωσης, ανέφερε ότι είχε πιει κρασί που της προσέφερε και στη συνέχεια ξύπνησε με αποσπασματικές μνήμες βιασμού και εμετούς. Το DNA του κατηγορουμένου βρέθηκε κάτω από τα νύχια και στα εσώρουχά της, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία ισχυρών υπνωτικών ουσιών στον οργανισμό της.

Παράλληλες υποθέσεις στη Γαλλία

Η δίκη του Zattara έρχεται μετά την πολύκροτη υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη επειδή νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του, Ζιζέλ, ενώ προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να συμμετέχουν στις κακοποιήσεις για σχεδόν μία δεκαετία. Οι δύο υποθέσεις έχουν ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση στη Γαλλία για την προστασία των θυμάτων και την αυστηροποίηση των ποινών σε εγκλήματα σεξουαλικής βίας.