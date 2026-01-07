Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς δύο ποδοσφαιριστές με άμεση σύνδεση με το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού διανύουν εξαιρετική χρονιά, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους μπροστά στην εστία.

Ο Έλληνας διεθνής φορ της Μπενφίκα φιγουράρει στην 5η θέση της σχετικής λίστας, έχοντας ήδη πετύχει 17 γκολ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας και παραμένοντας σε τροχιά διεκδίκησης της κορυφής. Λίγες θέσεις πιο κάτω, στην 8η θέση, συναντάμε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει με συνέπεια με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Στη κορυφή της κατάταξης με τα μεγάλα ονόματα

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι και ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου ισοβαθμούν με 19 γκολ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Αγιάσε Ουέντα της Φέγενορντ με 18 τέρματα στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Ο Ελ Κααμπί, από την πλευρά του, μετρά 12 γκολ σε 14 συμμετοχές στη Super League, δείχνοντας αξιοσημείωτη συνέπεια, ενώ παράλληλα έχει βρει δίχτυα και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου μετρά τρία γκολ σε τέσσερις αναμετρήσεις.