Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να γράφει ιστορία στην Πορτογαλία, καθώς με τα τρία γκολ που πέτυχε απέναντι στη Μορεϊρένσε έφτασε τα 42 τέρματα μέσα στο 2025. Η επίδοση αυτή τον φέρνει σε απόσταση αναπνοής από το ρεκόρ του Εουσέμπιο, ο οποίος είχε σημειώσει 43 γκολ το 1965 με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ υπογραμμίζουν ότι ο Παυλίδης έχει ήδη καταγράψει μια από τις μεγαλύτερες επιδόσεις των τελευταίων 60 χρόνων για την ομάδα και εάν σκοράρει ακόμα δύο γκολ, θα ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ του θρυλικού επιθετικού.

Há 60 anos, desde 1965 e pelos pés de Eusébio que ninguém marcava 42 golos num ano civil pelo SL Benfica 🔥 Os melhores registos são de Eusébio em 1964 com 53 golos, José Torres no mesmo ano com 49 golos e Eusébio em 1965 com 43 golos.#sporttvportugal #SLBenfica pic.twitter.com/tJ5uXwFDJM — sport tv (@sporttvportugal) December 15, 2025

Η Μπενφίκα έχει μπροστά της τρία κρίσιμα ματς μέχρι το τέλος του 2025 με Φαρένσε για το Λιγκ Καπ, Φαμαλικάο για το πρωτάθλημα και Μπράγκα επίσης για το πρωτάθλημα. Με την εξαιρετική χρονιά του, ο Παυλίδης δείχνει αποφασισμένος να ακολουθήσει τα χνάρια του Εουσέμπιο και να προσθέσει το όνομά του στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ-θρύλων της Μπενφίκα.