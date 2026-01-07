Ο Ηρακλής «πάτησε γκάζι» στην τελευταία περίοδο και επέστρεψε στις νίκες στην ENBL, επικρατώντας 87-75 της Ντζίκι στο Ιβανώφειο, στην έκτη υποχρέωσή του στη διοργάνωση. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «κυανόλευκοι» ανέβηκαν στο 5-1, μετά την ήττα τους στην Κροατία από την Ντουμπράβα (17/12).

Η υπεροχή του Ηρακλή στη ρακέτα (44-33 τα ριμπάουντ) και η καθοριστική παρουσία του Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (26 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο) έδωσαν στον «Γηραιό» το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρά την απουσία του τραυματία Νίκου Τσιακμά, που παρακολούθησε τον αγώνα από τις εξέδρες.

Πρώτος σκόρερ για τη Ντζίκι ήταν ο Ριβάλντο Σοάρες με 15 πόντους (3/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δεκάλεπτα: 18-26, 37-40, 57-56, 87-75.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Ο Ηρακλής ξεκίνησε δυναμικά, με τους Ράιτ-Φόρμαν, Φάντερμπερκ και Γουέρ να σκοράρουν και να παίρνουν το προβάδισμα 6-0. Η Ντζίκι εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των γηπεδούχων και, με κύριους εκτελεστές τους Φρακίεβιτς, Βάντερ Πλας και τον Σοάρες, προηγήθηκε 16-22 και αργότερα 18-29 στο 11’.

Η Ντζίκι ισορρόπησε το παιχνίδι στο 28’ (51-51) και στο 32’ (63-63), όμως οι Φάντερμπερκ και Φόστερ με τρίποντα από τα 6.75 μ. έδωσαν επιμέρους 10-4 και προβάδισμα 73-67 στο 35’. Στο 39’, ο Φάντερμπερκ έκανε το 79-71, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για τον Ηρακλή, ο οποίος επέστρεψε στις επιτυχίες στην ENBL.