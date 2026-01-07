Ο Χιου Τζάκμαν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο-έκπληξη, εντελώς διαφορετικό από όσα τον έχουμε συνηθίσει. Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, στο πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας της A24, «The Death of Robin Hood».

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σαρνόσκι, γνωστός για το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος.

Η υπόθεση της ταινίας

«Παλεύοντας με τις σκιές του παρελθόντος του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών (Τζάκμαν) βρίσκεται βαριά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του.

Η σωτηρία του έρχεται από τα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ, προσφέροντάς του μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση».

Το καστ και η παραγωγή

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Μουράι Μπάρτλετ και Νόα Τζουπ, σύμφωνα με το Deadline.

Στην παραγωγή συμμετέχουν ο ίδιος ο Τζάκμαν μαζί με τους Αλεξάντερ Μπλακ, Άαρον Ράιντερ και Άντριου Σουέτ, ενισχύοντας το δημιουργικό δυναμικό της ταινίας.

Τα επόμενα σχέδια του Μάικλ Σαρνόσκι και της A24

Η ταινία του Σαρνόσκι αποτελεί μέρος του φιλόδοξου προγράμματος της A24 για τη νέα χρονιά, που περιλαμβάνει σειρά από πολυαναμενόμενες παραγωγές.

Το φιλμ «The Moment» της Charli XCX κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιανουαρίου, ενώ το «How to Make a Killing» του Τζον Πάτον Φορντ με πρωταγωνιστή τον Γκλεν Πάουελ κυκλοφορεί στις 20 Φεβρουαρίου.

Ακολουθούν η ταινία τρόμου «The Undertone» του Ίαν Τούζεν στις 13 Μαρτίου, το «The Drama» του Κρίστοφερ Μπόργκλι με τους Ρόμπερτ Πάτινσον και Ζεντάγια στις 3 Απριλίου και το «Mother Mary» του Ντέιβιντ Λάουερι με την Αν Χάθαγουεϊ στις 24 Απριλίου.