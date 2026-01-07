Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον ξεκίνησαν από σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, οι φορείς των λαϊκών αγορών σε ολόκληρη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για τα αυξημένα κόστη και το φορολογικό πλαίσιο που, όπως υποστηρίζουν, πλήττει παραγωγούς και πωλητές.

Την απόφαση για την κινητοποίηση έλαβαν από κοινού η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες οι Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών της χώρας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, «η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο», καθώς, παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αυξάνουν σημαντικά το κόστος σε κάθε στάδιο διακίνησης. Η Συνομοσπονδία δηλώνει πως βρίσκεται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Τα βασικά αιτήματα της απεργίας περιλαμβάνουν τη μείωση της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές, τη στήριξη των αγροτών μέσω περιορισμού του κόστους παραγωγής, την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, την απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και την αναθεώρηση του Ν. 4849/2021, ο οποίος, όπως υποστηρίζεται, «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

Τριήμερο πρόγραμμα κινητοποιήσεων

Στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) ανακοίνωσε τριήμερο πρόγραμμα δράσεων. Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κινητοποιήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη στις 08:00, ενώ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία, με σημείο εκκίνησης τον Κηφισό και τη Λένορμαν (στον παράδρομο στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.