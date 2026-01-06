Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τον Ολυμπιακό με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να αφήνει αιχμές στη μεικτή ζώνη, αναφερόμενος στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που αναβλήθηκε πριν από λίγο καιρό, παρότι δεν ρωτήθηκε σχετικά.

Κατά τις δηλώσεις του, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δέχθηκε ερώτησε σχετικά με την επίδοση της ομάδας του πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων και συγκεκριμένα την πραγματικά πολύ μεγάλη εμφάνιση του Μπάλντγουϊν.

Ειδικότερα του ζητήθηκε να σχολιάσει τα τρίποντα του Γουέιντ Μπάλντουιν που έπεφταν σαν βροχή από την οροφή του γηπέδου κατά το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Λιθουανό να απαντάει: «Όχι, διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή».