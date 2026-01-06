Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν θηρίο αλλά ηττήθηκε από την Φενέρμπαχτσε με 88-80 – για την 20η αγωνιστική της Euroleague– σε ένα ματς στο οποίο οι ερυθρόλευκοι έπαιξαν πολύ καλά για 35 λεπτά. Φάση κλειδί τα δύο γρήγορα φάουλ που σφυρίχτηκαν στον Χολ στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και τον ανάγκασαν να βγει από το ματς με το σκορ στο 64-64.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος είχε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 27.10′ που αγωνίστηκε, ενώ κορυφαίος των Πειραιωτών ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ που έβαλε 24 πόντους. Από 15 είχαν οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Από την Φενέρμπαχτσε ξεχώρισαν οι Μπόλντγουϊν και Χόρτον-Τάκερ που είχαν από 17, ενώ 14 έβαλε ο Μπόστον Τζούνιορ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς προηγούμενος με 2-5 και κάρφωμα του Ντόντα Χολ, με την Φενέρμπαχτσε να περνά μπροστά στο σκορ με κάρφωμα του Χόρτον-Τάκερ με 6-5 στο 4’. Ο Ντόντα Χολ που έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς, έκανε με καλάθι και φάουλ το 10-8 στο 5ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με +3 και σκορ 10-13 με 3/3 βολές του Ντόρσεϊ. Ο Σίλβα με δύο συνεχόμενα καλάθια του μείωσε σε 14-15 στο 8’. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με το buzzer beater του Ντόρσεϊ, ο οποίος έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στον Ολυμπιακό με 18-22.

Ο Φουρνιέ ήρθε από τον πάγκο και με ένα τρίποντο και μία πολύ ωραία πάσα στον Χολ, ο οποίος κάρφωσε οι ερυθρόλευκοι ξέφυγαν με +5 και σκορ 22-27 στο 12’. Ο Λαρεντζάκης πέρασε και πάσαρε ωραία στον Αντετοκούνμπο κάνοντας το 25-33 στο 15’. Ο Χόρτον-τάκερ με πολύ όμορφη προσπάθεια μείωσε στο -4 για τους Τούρκους και σκορ 29-33.

Ο Χόρτον-Τάκερ και ο Μπόλντγουϊν μείωσαν στο -3 για την Φενέρμπαχτσε και σκορ 34-37 στο 18’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με 3/3 βολές του Βεζένκοφ και τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με +4 και σκορ 36-40. Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν στο πρώτο μέρος οι Ντόρσεϊ με 10 πόντους, Χολ με 9 και Βεζένκοφ με 8. Για την Φενέρμπαχτσε ξεχώρισε ο Χόρτον-Τάκερ που είχε 13 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο και πάλι προσηλωμένος στην άμυνα ωστόσο με συνεχόμενα καλάθια του Χολ και του Χόρτον-Τάκερ η Φενέρμπαχτσε μείωσε στον πόντο και σκορ 47-48 στο 25’. Σαν να μην έφτανε αυτό η Φενέρ πέρασε και μπροστά με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς που έκανε το 50-48.

Σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός έβγαλε τον χαρακτήρα του και με καλάθι του Χολ και καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ πέρασε και πάλι μπροστά με +3 και σκορ 50-53 στο 26’. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει πόντους με τον Βεζένκοφ και ο Χολ με τρομερό alley-oup κάρφωμα του Χολ ξέφυγε με + 4 και σκορ 56-60. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με το buzzer beater τρίποντο του Μπόστον ο οποίος ισοφάρισε σε 62-62 το ματς.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός είχε να αντιμετωπίσει το φόρτωμα του Χολ με 4 φάουλ με τον Άλεκ Πίτερς να παίζει σε θέση «5». Ο Φουρνιέ έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +2 και σκορ64-66 στο 33’. Ο Μπόστον έκανε με καλάθι και φάουλ το 70-66 για την Φενέρμπαχτσε στο 34’. Ο Πίτερς έχασε ελεύθερο τρίποντο στο 77-73 και δέχθηκε τρίποντο και φάουλ στην άμυνα από τον Μέλι, ο οποίος έκανε το 80-73 στο 36’. Ο Βεζένκοφ μείωσε σε 82-75 στο 37΄και κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό. Η Φενέρμπαχτσε τελείωσε το ματς με τρίποντα των Μπιμπέροβιτς και Μπόλντγουϊν, με τους Τούρκους να παίρνουν τη νίκη τελικά με 88-80 στο τέλος.

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουιν 17 (3/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μέλι 11 (3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 17 (8/10 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπόστον 14 (5/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μπιμπέροβιτς 8 (1/3 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιάντουνεν, Χολ 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Σίλβα 4, Κόλσον 5 (1), Μπιρτς 2

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/5 σουτ, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη), Λαρεντζάκης, Μόρις 2 (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος), Βεζένκοβ 24 (7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 4 (1/5 σουτ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16 (7/11 δίποντα, 2/5 βολές, 11 ριμπάουντ), Φουρνιέ 15 (2/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ)