Αλλάζει από φέτος το καθεστώς χορήγησης της ετήσιας άδειας των εργαζομένων, καθώς από το 2026 θα ισχύσει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των εργαζομένων.

Μέχρι σήμερα, η ετήσια άδεια έπρεπε να χορηγείται ενιαία, εκτός αν ο εργαζόμενος ζητούσε διαφορετικά. Ακόμη και τότε, ο νόμος προέβλεπε ότι τουλάχιστον δύο εβδομάδες έπρεπε να δίνονται συνεχόμενα.

Νέες ρυθμίσεις για την κατάτμηση και τη χορήγηση

Με τις νέες διατάξεις, ο εργαζόμενος μπορεί, με γραπτή αίτηση, να λαμβάνει την άδεια σε περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τις προσωπικές ή οικογενειακές του ανάγκες. Ένα τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε ημέρες για πενθήμερη και έξι ημέρες για εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία.

Ο χρόνος χορήγησης εξακολουθεί να καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, χωρίς τη δυνατότητα μονομερούς επιβολής από οποιοδήποτε μέρος. Τυχόν διαφωνίες θα επιλύονται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Παράλληλα, καθιερώνεται η ηλεκτρονική τήρηση αρχείου αιτήσεων άδειας, ενώ καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αντικαθιστώντας την με απολογιστική δήλωση τον επόμενο μήνα.

Υποχρεώσεις εργοδοτών και υπολογισμός άδειας

Η νέα ρύθμιση αφαιρεί την επιλογή κατάτμησης της άδειας με πρωτοβουλία του εργοδότη, γεγονός που ενδέχεται να απαιτήσει προσαρμογές σε ορισμένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, μειώνει τη γραφειοκρατία και δίνει στον εργαζόμενο μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου του.

Η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται αναλογικά με βάση τον χρόνο απασχόλησης:

• Πενθήμερη εργασία: 20 ημέρες ετησίως

• Εξαήμερη εργασία: 24 ημέρες ετησίως

Η αναλογία υπολογίζεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης και μπορεί να δοθεί τμηματικά έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Αύξηση ημερών ανάλογα με την προϋπηρεσία

Κατά το δεύτερο έτος εργασίας, η άδεια αυξάνεται κατά μία ημέρα για κάθε επιπλέον έτος, μέχρι να φτάσει τις 22 ημέρες για πενθήμερη και 26 για εξαήμερη εργασία. Από το τρίτο έτος και μετά, ο εργαζόμενος δικαιούται ολόκληρη την άδεια οποιαδήποτε στιγμή του έτους.

Για μεγαλύτερη προϋπηρεσία, οι συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν 25 ή 30 ημέρες για όσους έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη, ενώ για 25 ή περισσότερα έτη προστίθεται ακόμη μία ημέρα άδειας.

Παραμένει σε ισχύ η διάταξη που ορίζει ότι το 50% των εργαζομένων πρέπει να λάβει άδεια μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, αν και θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Η ετήσια άδεια εξακολουθεί να αποτελεί προϊόν συμφωνίας και δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς.