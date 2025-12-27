Αυξήσεις μισθών έρχονται από την αρχή του 2026, με τους εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα να βλέπουν σημαντική ενίσχυση στα καθαρά ποσά που λαμβάνουν κάθε μήνα.

Οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων, όπως προκύπτει από τα νέα δεδομένα της μισθολογικής πολιτικής.

Για παράδειγμα, μισθωτός έως 25 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 860 ευρώ, με την αύξηση να φτάνει τα 40 ευρώ τον μήνα. Αντίστοιχα, εργαζόμενος άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά θα έχει καθαρές αποδοχές 980 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 7,14 ευρώ.

Σημαντικά μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση για όσους έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Μισθωτός με δύο παιδιά θα δει τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του να ανέρχονται σε 1.176 ευρώ, αυξημένες κατά 86 ευρώ, ενώ για εργαζόμενο με τρία παιδιά οι καθαρές αποδοχές θα φτάσουν τα 1.291 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 93 ευρώ.