Μειώσεις φόρων για εκατομμύρια φορολογουμένους φέρνει το 2026, με τις πρώτες ελαφρύνσεις να γίνονται ήδη αισθητές. Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, οι οποίοι έχουν προπληρωθεί μισθούς και συντάξεις, είδαν αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς τους λόγω μικρότερης παρακράτησης φόρου. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα διαπιστώσουν τις αλλαγές με την καταβολή του μισθού Ιανουαρίου.

Από την Πρωτοχρονιά εφαρμόζεται μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Παράλληλα, καταργήθηκε το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, ελαφρύνοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στις αρχές Μαρτίου, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς θα δουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ να «ξεφουσκώνει» κατά 50%. Παράλληλα, σχεδόν 500.000 φορολογούμενοι απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ ελαφρύνσεις προβλέπονται και για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς καθώς και για νέες μητέρες.

Αντίθετα, όσοι έχουν μεσαία εισοδήματα από ακίνητα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα χρειαστεί να περιμένουν έως τα μέσα του 2027 για να δουν το όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα, καθώς οι μειωμένοι συντελεστές αφορούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος αλλά θα δηλωθούν τότε.

Οι βασικές φορολογικές αλλαγές

Η νέα φορολογική κλίμακα οδηγεί σε αυξήσεις καθαρών αποδοχών για μισθωτούς και συνταξιούχους λόγω χαμηλότερων κρατήσεων. Οι ελαφρύνσεις σε ορισμένες περιπτώσεις αντιστοιχούν σε δύο επιπλέον μισθούς ετησίως. Περισσότερο ωφελημένοι είναι οι νέοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με παιδιά και οι εργαζόμενοι με μεσαία ή υψηλότερα εισοδήματα.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος 25 ετών με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ θα δει αύξηση 177 ευρώ τον μήνα, δηλαδή ετήσιο όφελος σχεδόν 2.500 ευρώ. Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ θα έχει κέρδος 86 ευρώ μηνιαίως, ενώ τρίτεκνος με αποδοχές 1.291 ευρώ θα δει αύξηση 93 ευρώ. Για πολύτεκνες οικογένειες το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς εργαζόμενος με τέσσερα παιδιά και μισθό 1.800 ευρώ θα κερδίσει 4.100 ευρώ ετησίως.

Περιορισμένο όφελος για χαμηλά εισοδήματα

Το όφελος για εργαζομένους με χαμηλές αποδοχές παραμένει περιορισμένο ή μηδενικό, καθώς οι μικρότερες κρατήσεις δεν επηρεάζουν σημαντικά τα καθαρά ποσά.

Μειωμένος ΦΠΑ σε 24 νησιά

Σε συνολικά 24 νησιά του Αιγαίου εφαρμόζεται πλέον μείωση ΦΠΑ κατά 30% για προϊόντα και υπηρεσίες. Η ρύθμιση αφορά νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ. Οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται στο 17%, 9%, 4% και 3%, ενώ εξαιρούνται καπνοβιομηχανικά προϊόντα και μεταφορικά μέσα.

Τα νησιά που καλύπτονται

Τα 24 νησιά με μειωμένο ΦΠΑ είναι: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Μεγίστη, Νίσυρος, Οινούσσες, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σάμος, Σύμη, Τήλος, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος και Ψαρά, καθώς και μικρότερες νησίδες όπως Γαϊδουρονήσι, Θύμαινα και Μάραθος. Για Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο η μείωση ίσχυε ήδη και διατηρείται.

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για να ισχύσει ο μειωμένος ΦΠΑ απαιτείται τα αγαθά να βρίσκονται στα νησιά τη στιγμή της πώλησης και η επιχείρηση να έχει έδρα ή υποκατάστημα εκεί.

ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια και νέες απαλλαγές

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους – και έως 1.700 στις ακριτικές περιοχές. Το 2027, ο φόρος για αυτούς θα είναι μηδενικός.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς θα έχουν μειωμένο τεκμαρτό εισόδημα κατά 50%, ενώ οι νέες μητέρες απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό για τρία χρόνια μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Παράλληλα, περίπου 477.000 φορολογούμενοι απαλλάσσονται από φόρους λόγω του κουρέματος των τεκμηρίων διαβίωσης.

Ακίνητα και επενδύσεις

Οι αγοραπωλησίες νεόδμητων κατοικιών παραμένουν χωρίς ΦΠΑ έως το τέλος του έτους. Όσοι διαθέσουν κλειστά ακίνητα ή βραχυχρόνιες μισθώσεις στη μακροχρόνια αγορά θα απαλλαγούν από φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια.

Τέλος, έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας προβλέπεται για ιδιοκτήτες που πραγματοποιούν ενεργειακή ή αισθητική αναβάθμιση ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά και τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.