Τρία ενοίκια επιστροφή θα λάβουν οι δικαιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι το 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών. Η νέα ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση των εισοδημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του Δημοσίου, σε μια περίοδο αυξημένων στεγαστικών πιέσεων, κυρίως εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί που υπηρετούν στην περιφέρεια αναμένεται να ωφεληθούν από το μέτρο. Η πρώτη πίστωση θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους μια πρόσθετη πίστωση, που θα αφορά την αναδρομική εφαρμογή της επιστροφής ενοικίου για το 2025.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα ακολουθήσουν οι δύο τακτικές καταβολές. Η επιστροφή του Νοεμβρίου θα αφορά το τρέχον έτος και θα καθιερωθεί ως μόνιμο καθεστώς για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Το μέτρο θα νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 με αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας και την επιστροφή που έχει ήδη χορηγηθεί για το 2025. Η ενίσχυση δεν θα συνδέεται με εισοδηματικά κριτήρια, καθώς στόχος είναι να αποτελέσει κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες σε υγεία και εκπαίδευση.

Δικαιούχοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους, εκτός Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για αυτούς, η επιστροφή ενοικίου αυξάνεται από μία σε δύο ετησίως, επιπλέον της αναδρομικής καταβολής.